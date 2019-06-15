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Пра надвор'е
16 июня (воскресенье) республика будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по западной половине страны скажется влияние фронтального раздела.
Утром и днем 16 июня (воскресенье) в отдельных районах западной половины республики ожидаются грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В дневные часы местами в южных районах страны максимальная температура воздуха повысится до +30 - 31°С.
Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется. Геомагнитный фон - слабовозмущенный.
16 июня в народном календаре - Лукьян. Примечали: "Если на Лукьяна южный ветер - будет хороший урожай яровых, а если подует северо-западный - сырое лето ожидается".
Немного интересной информации из истории метеонаблюдений: самая низкая ночная температура воздуха была на станции Полесская в 1978 году - около 0 градусов тепла, а дневной температурный максимум отмечен на метеостанции Октябрь в 2007 - 34 градуса тепла.
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