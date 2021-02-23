Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



24 лютага ў народным календары Аўлас. На Аўласа заўсёды сачылі за надвор’ем. Лічылася, што вакол свята абавязкова сем маразоў чакаюцца: тры напярэдадні, адзін на Уласа і тры пасля яго. Вось гэтыя маразы і павінны завяршыць зіму. А вось калі на Аўласа адліга - то надышла ўжо вясна, і халодных дзён больш не будзе.



Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Горках у 1917 годзе - 35 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1990 - больш за 16 градусаў цяпла.



