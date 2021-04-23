Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



І некалькі народных прыкмет: раніцай неба чырвонае - усю вясну будзе дажджліва і ветрана. Дождж у гэты дзень - да грыбнога лета.



Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Высокім у 1981 годзе - 10 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1968 - больш за 28 градусаў цяпла.



