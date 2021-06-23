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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: зоркі мігцяць зеленаватым святлом - да яснага дня. Вароны садзяцца на самыя нізкія галінкі дрэў і чысцяцца - да дажджу.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Оршы ў 1977 годзе - усяго 0,1 градуса цяпла, а самы цёплы дзень у 1901 - у Мар'інай Горцы тэрмометры паказалі плюс 33 з паловай градусы.


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