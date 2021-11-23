Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: атмасферны ціск павышаецца - да паляпшэння надвор'я. Рака замерзла рабізной - да цёплай зімы.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Касцюковічах у 1998 годзе - амаль 24 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1980-м - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 13 градусаў цяпла.