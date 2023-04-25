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"Пра надвор’е"

Некалькі народных прыкмет: калі ўсюды распусціліся залаціста-жоўтыя першацветы - хутка прыйдуць па-сапраўднаму цёплыя дні. Калі зязюля крычыць гучна і працяжна, гэта абяцае набліжэнне цёплых дзён.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1988 годзе - 8 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2019 годзе - амаль 28 градусаў цяпла.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

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