Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



26 мая ў народным календары Лукер’я. Іншая назва - Лукер’я Камарніца. Лічылі, што менавіта з гэтага дня з’яўляюцца камары. З камарамі звязаны і шматлікія народныя прыкметы, напрыклад: вялікія камары - добры будзе год.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1997 годзе - крыху больш за 1 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2007 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі больш за 32 градусы цяпла.



