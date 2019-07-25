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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску, ва ўсходніх і цэнтральных раёнах адзначалася ўздзеянне франтальнага падзелу, там месцамi прайшлi моцныя дажджы i навальнiцы.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

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