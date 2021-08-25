ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі па паўднёва-ўсходняй палове краіны вызначалі атмасферныя франты, там месцамі адзначаліся навальніцы. На астатняй тэрыторыі захоўвалася ўздзеянне зоны павышанага атмасфернага ціску. У асобных раёнах Гомельскай вобласці прайшлі моцныя дажджы.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон на працягу сутак будзе знаходзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: моцны вецер - верасень будзе дажджлівым; сава крычыць усю ноч - надвор'е зменіцца; калі дзень гарачы - зіма будзе халоднай.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все