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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: іней на дрэвах - да пацяплення. Снегапад у гэты дзень - да адлігі. Ярка мігацяць зоркі - да моцных маразоў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2010 годзе - амаль 33 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1983 - 10 градусаў цяпла.

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