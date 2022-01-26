Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: іней на дрэвах - да пацяплення. Снегапад у гэты дзень - да адлігі. Ярка мігацяць зоркі - да моцных маразоў.