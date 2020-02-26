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Пра надвор'е

Магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: добрае надвор'е - да маразоў на некалькі дзён. Сонца пры ўзыходзе выглянула яркае, але раптам яго закрылі аблокі - да снегу або завірухі".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1963 годзе - амаль 31 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2008 - у Брагіне тэрмометры паказалі 16 з паловай градусаў цяпла.

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