Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



І некалькі народных прыкмет: добрае надвор'е - да маразоў на некалькі дзён. Сонца пры ўзыходзе выглянула яркае, але раптам яго закрылі аблокі - да снегу або завірухі.



Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1963 годзе - амаль 31 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2008 - у Брагіне тэрмометры паказалі 16 з паловай градусаў цяпла.



