Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: дзяцел у пагодлівы дзень часта стукае дзюбай па сухім дрэве - да пацяплення. Дзень выдаўся марозным - халады прастаяць увесь тыдзень.



Інфармація з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Полацку ў 1952 годзе - звыш 27 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1973 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 20 з паловай градусаў цяпла.



