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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску. Удзень у многіх раёнах краіны максімальная тэмпература паветра дасягала 30-ці -31-го градуса цяпла. І гэта жоўты узровень небяспекі.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага .

У народным календары заўтра Сцяпан. Прыкмячалi, калі у гэты дзень заладзіць дождж, то будзе ісці без перапынку сем тыдняў, што ніяк не паспрыяе земляробчым работам.


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