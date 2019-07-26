Сегодня погода на территории Беларуси определяла область пониженного атмосферного давления. В отдельных районах страны отмечались грозы.



Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется.



Геомагнитный фон - от спокойного до слабовозмущенного.