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Сегодня погода на территории Беларуси определяла область пониженного атмосферного давления. В отдельных районах страны отмечались грозы.

Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется.

Геомагнитный фон - от спокойного до слабовозмущенного.

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