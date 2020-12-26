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Пра надвор’е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – слабаўзбураны. І некалькі народных прыкмет: калі кірунак руху аблокаў не супадае з напрамкам ветру ля зямлі, установіцца пахмурнае і снежнае надвор'е; каліўначы была шэрань - удзень снег не выпадзе. Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Вілейцы ў 1996 годзе - больш за 32 з паловай градусы марозу, а самы цёплы дзень у 2015-м - у Брэсце тэрмометры паказалі 13 градусаў цяпла.
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