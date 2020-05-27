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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

28 мая ў народным календары Пахом. Згодна з народнымі назіраннямі, сонейка з гэтага дня пачынае мацней праграваць паветра і зямлю. Казалі: "Прыйшоў Пахом - запахла цяплом". І прыкмячалі: "На Пахома цёпла - усё лета будзе цёпла".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1987 годзе - больш за паўтара градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 1892 - амаль 33 градусы цяпла.

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