Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



28 чэрвеня ў народным календары - Амос. У гэты дзень аглядалі авёс і казалі: "Прыйшоў Амос - цягне ў гору авёс". І прыкмячалі: "Конікі гучней звычайнага стракочуць - чакай ападкаў. Асот палявы не раскрыў свае кветкі за ўвесь дзень - заўтра чакай дажджу."



Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1978 годзе - меньш за 1 з паловай градус цяпла, а самы цёплы дзень ў 1963 - у Брэсце тэрмометры паказалі 33 градусы цяпла.