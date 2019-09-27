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Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца неспакойнае геамагнітнае становішча: ноччу і прыкладна да 9 гадзін раніцы прагназуецца магнітная бура. Далей геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага.

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