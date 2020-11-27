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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

28 лістапада Піліпаўка. Пачынаецца Піліпаўскі пост, які працягнецца 6 тыдняў. Светлавы дзень робіцца вельмі кароткім, таму казалі: "У Піліпаўку дзень да паўдня". І прыкмячалі: сонца пры ўзыходзе чырвонае - да завеі. Аблокі плывуць высока - да сухога і яснага надвор'я, нізка - да дрэннага.

Самая халодная ноч была ў Горках у 1957 годзе - больш за 21 градус марозу. А самы цёплы дзень у 1949 - у Васілевічах тэрмометры паказалі амаль 12 градусаў цяпла.

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