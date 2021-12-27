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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: сінія плямы над лесам узмацняюцца - да адлігі. Заходні вецер зімой прыносіць цяпло. Чырвоная зара - да марозу.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Мазыры ў 1996 годзе -больш за 31 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1983-м - у Брэсце тэрмометры паказалі 11 градусаў цяпла.
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