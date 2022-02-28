3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пра надвор'е
Заўтра ў краіне прагназуецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 3-х гадзін - слабаўзбуранае, далей да 9-ці гадзін - узбуранае, а потым да канца сутак - ад слабаўзбуранага да спакойнага.
Некалькі народных прыкмет на першы дзень вясны: калі 1 сакавіка цёпла і сонечна - уся вясна будзе такая. Калі ж у гэты дзень ідзе снег - будзе добры ўраджай, калі дзьме цёплы вецер - чакай дажджлівае лета, а дзьме паўночны вецер - лета будзе халодным.
Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1926 годзе - звыш 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1989 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі больш за 14 градусаў цяпла.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов