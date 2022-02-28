Заўтра ў краіне прагназуецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 3-х гадзін - слабаўзбуранае, далей да 9-ці гадзін - узбуранае, а потым да канца сутак - ад слабаўзбуранага да спакойнага.



Некалькі народных прыкмет на першы дзень вясны: калі 1 сакавіка цёпла і сонечна - уся вясна будзе такая. Калі ж у гэты дзень ідзе снег - будзе добры ўраджай, калі дзьме цёплы вецер - чакай дажджлівае лета, а дзьме паўночны вецер - лета будзе халодным.



Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1926 годзе - звыш 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1989 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі больш за 14 градусаў цяпла.



