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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень цёпла, то і вясна будзе цёплай. Сонца прабіваецца праз цёмныя хмары - хутка пойдзе дождж. Аблокі плывуць хутка і высока - да добрага надвор'я.

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