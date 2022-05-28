Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: кучавыя аблокі рухаюцца хутка і ў адным кірунку з хмарамі - да яснага і сухога надвор'я. Калі на сажалках з'явілася лісце гарлачыка - да заканчэння замаразкаў.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1957 годзе - амаль 1 градус марозу, а самы цёплы дзень - у далёкім 1892. У Брэсце тэрмометры паказалі больш за 34 градусы вышэй за нуль.

