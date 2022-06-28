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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
29 чэрвеня ў народным календары Ціхан. Лічылася, што нібыта ў гэты дзень зямля прыпавольвае свой рух на арбіце. Нават прымаўка існуе: "На святога Ціхана сонца ледзьве дыхае".
Казалі, што на Ціхана заціхаюць усе пеўчыя птушкі, акрамя салаўя. І прыкмячалі: туман з вечара апускаецца ўніз і кладзецца на зямлю - да паляпшэння надвор'я.
Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 1977 годзе - 3 з паловай градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1963 - больш за 35 градусаў вышэй за нуль.
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