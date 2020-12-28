Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

І некалькі народных прыкмет: "Калі дзьме паўночны вецер, але аблокаў не відаць - чакай марозу. Увечары на небе з'яўляюцца яркія зоркі - да марозу уначы."

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Васілевічах у 1930 годзе - больш за 34 з паловай градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1983 - у Брэсце тэрмометры паказалі 10 градусаў цяпла.