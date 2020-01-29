Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі ўвесь дзень была адліга - чакай ранняй вясны. Ідзе снег - будзе позняя вясна. Багаты іней на дрэвах - да ўстойлівага малавоблачнага надвор'я.



