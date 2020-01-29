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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: калі ўвесь дзень была адліга - чакай ранняй вясны. Ідзе снег - будзе позняя вясна. Багаты іней на дрэвах - да ўстойлівага малавоблачнага надвор'я.

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