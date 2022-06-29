3.71 BYN
Пра надвор'е | 29.06.2022
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага
Некалькі народных прыкмет: вясёлка ўвечары ў гэты дзень - да добрага надвор'я, а барвовы захад сонца - да моцнага ветру і непагадзі. Крот капае нару глыбока - да ўстойлівага сырога надвор'я.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была зафіксавана на метэастанцыі Нарач у 1978 годзе - крыху больш за 4 з паловай градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 1917 годзе ў Васілевічах - плюс 34 градусы.