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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
І некалькі народных прыкмет: калі чайка сядзіць на вадзе - да яснага надвор'я, а калі стракозы лётаюць чародамі - трэба чакаць моцнага ветру і дажджу.
Самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1979 годзе - крыху больш за 3 градусы цяпла, а самы цёплы дзень - у 1936 годзе ў Гомелі слупкі тэрмометраў паказалі амаль плюс 38 градусаў.
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