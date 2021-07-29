Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

І некалькі народных прыкмет: калі чайка сядзіць на вадзе - да яснага надвор'я, а калі стракозы лётаюць чародамі - трэба чакаць моцнага ветру і дажджу.

Самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1979 годзе - крыху больш за 3 градусы цяпла, а самы цёплы дзень - у 1936 годзе ў Гомелі слупкі тэрмометраў паказалі амаль плюс 38 градусаў.