30 ліпеня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Надвор'е 30 ліпеня вызначае першую палову восені. Калі навальніца - будуць дажджы і пахмурнае надвор'е восенню і завеі зімой. Калі ж горача, то зіма будзе марознай. Калі ідзе дождж, але на небе белыя аблокі - надвор'е зменіцца.