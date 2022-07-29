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Пра надвор'е

30 ліпеня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Надвор'е 30 ліпеня вызначае першую палову восені. Калі навальніца - будуць дажджы і пахмурнае надвор'е восенню і завеі зімой. Калі ж горача, то зіма будзе марознай. Калі ідзе дождж, але на небе белыя аблокі - надвор'е зменіцца.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1979 годзе - каля плюс 3 градусаў, а самы цёплы дзень у 1936-м - у Гомелі тэрмометры паказвалі амль 38 градусаў цяпла.

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