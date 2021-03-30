Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



І некалькі народных прыкмет: зоркі здаюцца больш дробнымі, чым звычайна - да дажджу. Камары з'явіліся - да яснага надвор'я. Лебедзі прыляцелі - да цяпла.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1952 годзе - звыш 20 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1968 - у Брагіне тэрмометры паказалі больш за 22 градусы цяпла.



