31 сакавіка на тэрыторыі Беларусі прагназуецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 15 гадзін прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе ўзбураным. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да свайго самаадчування.



Некалькі народных прыкмет: зоркі здаюцца больш дробнымі, чым звычайна - да дажджу. Камары з'явіліся - да яснага надвор'я. Лебедзі прыляцелі - да цяпла.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1952 годзе - звыш 20 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1968 - у Брагіне тэрмометры паказалі больш за 22 цяпла.



