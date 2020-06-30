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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: туман з раніцы - дзень будзе гарачым і сонечным. Вячэрняя зара залаціста-жоўтая з ружовымі водбліскамі - будзе добрае надвор’е.

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