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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, на паўднёвым захадзе адчувалася ўздзеянне атмасфернага фронту, там максімальная тэмпература паветра дасягала 30-31 градуса цяпла.


Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.


Некалькі народных прыкмет: туман з раніцы - дзень будзе гарачым і сонечным. Вячэрняя зара залаціста-жоўтая з ружовымі водбліскамі - да добрага надвор'я.


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