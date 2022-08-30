ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е - 31 жніўня ў народным календары Флор і Лаўр

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

31 жніўня ў народным календары Флор і Лаўр. Прыкмячалі: калі паветра ў гэты дзень чыстае і празрыстае, то хутка пачнецца дрэннае надвор'е. Гарачы і сонечны дзень прадказвае хуткія дажджы.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 1966 годзе - 1,3 градуса марозу. А самы цёплы дзень у 1992 годзе - у Ваўкавыску тэрмометры паказалі 35 градусаў вышэй за нуль.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все