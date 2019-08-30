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Сегодня погоду на территории в основном определял малоактивный атмосферный фронт. В отдельных районах страны отмечались грозы. Днем местами по западу температура воздуха достигала 30-31 градуса тепла. Завтра магнитных бурь на территории нашей страны не прогнозируется. Геомагнитный фон - от слабовозмущенного ночью и в течение дня до возмущенного вечером.

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