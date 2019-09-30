Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не чакаецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



1 кастрычніка ў народным календары Арына ці Ірына. У гэты дзень заўважалі: калі дзікія гусі адлятаюць на поўдзень і чуюцца іх крыкі з вышыні, зіма прыйдзе хутка і будзе доўгай ды халоднай.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 1 кастрычніка: самая халодная ноч была ў Віцебску ў 1976 годзе - звыш 8 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1991 - у Мазыры тэрмометры паказалі больш за 26 з паловай градусаў цяпла.