Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



У народным календары 1 лютага Макар Ясны, ці Макар’еў дзень. Прыкмячалі, калі на Макара ўвечары на небе шмат зорак, то зіма яшчэ доўга працягнецца. Пачатак лютага з добрым надвор’ем - на раннюю вясну.



1 лютага самая халодная ноч была ў Докшыцах ў 1956 годзе - амаль 41 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2002 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 9 градусаў цяпла.



