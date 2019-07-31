Сегодня на территории Беларуси господствовало поле повышенного атмосферного давления. Местами прошли грозы. Ночью геомагнитное состояние будет возбужденное, завтра утром сменится на слабовозбужденное, а к вечеру геомагнитных бурь не прогнозируется.