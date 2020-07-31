Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны

У першы дзень жніўня ў народным календары Макрыны. Казалі: "Глядзі восень па Макрыні". Прыкмячалі, калі добры дзень на Макрыны, добрая, сухая восень чакаецца, а калі дождж, то і восень будзе мокрая. Моцны вецер і пераменная воблачнасць адпавядаюць пераменліваму надвор’ю восені.



