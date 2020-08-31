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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: Якое надвор'е ў першы дзень верасня, такой будзе і ўся восень.Вецер, што дзьме ў гэты дзень з поўдня, абяцае добры ўраджай аўса.Рэдкія аблокі - да яснага і халоднага надвор'я.
Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Клічаве ў 2001 годзе - 0,5 градуса марозу,а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жыткавічах у 2015 - больш за 35 з паловай градусаў цяпла.
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