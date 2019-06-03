Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ападкаў i небяспечных метэаз'яў па краiне не адзначалася.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон -слабаўзбураны.



4-га чэрвеня ў народным календары - Васіліск. Прысвятак называецца салаў’іным днём. Казалі: “Ад Васіліска і салавей блізка”. І прыкмячалі: "Калі чаромха пачала квітнець у гэты дзень - да вельмі спякотнага і засушлівага лета. Дождж ідзе з высокіх хмар -зямля добра насыціцца вільгаццю".



