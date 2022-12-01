ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 3 гадзін ночы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знахадзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: "Вецер зменіцца на паўднёва-усходні, а потым на паўднёва-заходні - да пагаршэння надвор'я. Яснае неба - да марозу, блеклае - да адлігі".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 1998 годзе, больш за 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень - у 2009, на метэастанціі "Акцябр", што ў Гомельскай вобласці, тэрмометры паказалі 13 градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все