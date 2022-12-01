Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 3 гадзін ночы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знахадзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: "Вецер зменіцца на паўднёва-усходні, а потым на паўднёва-заходні - да пагаршэння надвор'я. Яснае неба - да марозу, блеклае - да адлігі".