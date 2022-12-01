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Пра надвор'е
Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 3 гадзін ночы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знахадзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага.
І некалькі народных прыкмет: "Вецер зменіцца на паўднёва-усходні, а потым на паўднёва-заходні - да пагаршэння надвор'я. Яснае неба - да марозу, блеклае - да адлігі".
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 1998 годзе, больш за 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень - у 2009, на метэастанціі "Акцябр", што ў Гомельскай вобласці, тэрмометры паказалі 13 градусаў цяпла.
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