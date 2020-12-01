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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – ад ўзбуранага ўначы да слабаўзбуранага і спакойнага на працягу дня.
І некалькі народных прымет: "Вецер зменіцца на паўднёва-ўсходні, а потым на паўднёва-заходні - да пагаршэння надвор'я. Яснае неба - да марозу, бляклае - да адлігі".
Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 1998 годзе - больш за 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2009 - на метэастанцыі Акцябр, што ў Гомельскай вобласці, тэрмометры паказалі 13 градусаў цяпла.
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