ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – ад ўзбуранага ўначы да слабаўзбуранага і спакойнага на працягу дня.

І некалькі народных прымет: "Вецер зменіцца на паўднёва-ўсходні, а потым на паўднёва-заходні - да пагаршэння надвор'я. Яснае неба - да марозу, бляклае - да адлігі".

Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 1998 годзе - больш за 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2009 - на метэастанцыі Акцябр, што ў Гомельскай вобласці, тэрмометры паказалі 13 градусаў цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все