Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – ад ўзбуранага ўначы да слабаўзбуранага і спакойнага на працягу дня.

І некалькі народных прымет: "Вецер зменіцца на паўднёва-ўсходні, а потым на паўднёва-заходні - да пагаршэння надвор'я. Яснае неба - да марозу, бляклае - да адлігі".