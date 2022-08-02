Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначаў франтальны падзел, толькі днём па захадзе - зона павышанага атмасфернага ціску. Ноччу на большай частцы ў дзённыя гадзіны пераважна па ўсходняй палове краіны прайшлі кароткачасовыя дажджы, месцамі грымелі навальніцы, падчас якіх адзначаўся парывісты вецер.



Заўтра ад пачатку сутак і прыкладна да 15 гадзін геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад спакойнага да слабаўзбуранага, з 15 да 18 гадзін - узбураны, далей, пачынаючы з 18 гадзін, прагназуецца магнітная бура. Будзьце, калі ласка, уважлівыя да свайго самаадчування.