Сёння надвор'е на тэрыторыі краіны вызначаў франтальны падзел. Па ўсёй Беларусі прайшлі кароткачасовыя дажджы, адзначаліся і навальніцы, пры навальніцах парывы ветру дасягалі 15-20 метраў за секунду. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.



Некалькі народных прыкмет: "Калі дзень ясны - яшчэ 4 тыдні будзе добрае надвор'е. Пры захадзе сонца неба зацягваецца аблокамі з поўначы - да вятроў".



