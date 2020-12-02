Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Докшыцах у 1988 годзе - больш за 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1961 - у Пінску тэрмометры паказалі больш за 12 градусаў цяпла.