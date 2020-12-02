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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон спакойны.

І некалькі народных прыкмет: калі ўначы ці на досвітку ідзе моцны снег пры слабым ветры, то ўдзень усталюецца яснае, сонечнае надвор'е.

Перыстыя аблокі выгінаюцца доўгай паласой - да завеі.

Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Докшыцах у 1988 годзе - больш за 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1961 - у Пінску тэрмометры паказалі больш за 12 градусаў цяпла.

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