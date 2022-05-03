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4 мая магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень расцвітае чаромха, то лета будзе вельмі гарачым; калі дождж ідзе з высокіх хмар - зямля добра насыціцца вільгаццю.

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