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4 лютага магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

4 лютага ў народным календары Цімафей Паўзімнік. Прыкмячалі: калі сонейка на Цімафея ззяе, на раннюю вясну. А калі завіруха ў гэты дзень, на ўвесь тыдзень разгуляецца.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2012 годзе - больш за 33 градусы марозу, а самы цёплы дзень - у 2002. У Лельчыцах тэрмометры паказалі 16 градусаў вышэй за нуль.

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