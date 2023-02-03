4 лютага магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

4 лютага ў народным календары Цімафей Паўзімнік. Прыкмячалі: калі сонейка на Цімафея ззяе, на раннюю вясну. А калі завіруха ў гэты дзень, на ўвесь тыдзень разгуляецца.