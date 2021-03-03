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Пра надвор’е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
4 сакавіка ў народным календары каталіцкі прысвятак - Казімір. Вось і вядомая прымаўка: "На Казіміра зіма памірае". Таксама прыкмячалі: снег растае з дажджамі - будзе паводка. Месяц на небе чырвоны - сырое, але цёплае надвор'е раніцай.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Клічаве ў 1987 годзе - больш за 30 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1995 - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 15 з паловай градусаў цяпла.
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