Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



4 сакавіка ў народным календары каталіцкі прысвятак - Казімір. Вось і вядомая прымаўка: "На Казіміра зіма памірае". Таксама прыкмячалі: снег растае з дажджамі - будзе паводка. Месяц на небе чырвоны - сырое, але цёплае надвор'е раніцай.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Клічаве ў 1987 годзе - больш за 30 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1995 - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 15 з паловай градусаў цяпла.

